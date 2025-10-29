ФИА ответила на иск Фелипе Массы о многомиллионной компенсации за упущенный титул

Международная автомобильная федерация (ФИА) ответила на иск со стороны бывшего пилота Формулы-1 Фелипе Массы. Ранее стало известно, что в Лондоне (Великобритания) началось судебное разбирательство по делу Массы. Бывший гонщик оспаривает итоги чемпионата 2008 года. Ранее сообщалось, что бразилец требует признать его законным чемпионом того сезона и выплатить компенсацию около £ 64 млн (около $ 84,5 млн).

«Иск господина Массы столь же запутанный, сколь и чрезмерно амбициозный. Миллионер, гражданин и житель Бразилии подаёт иск в юрисдикции Англии и Уэльса, ссылаясь на нарушение правил ФИА — частной международной спортивной организации, базирующейся во Франции, — в связи с событиями Гран-при Сингапура, прошедшего более 17 лет назад, 28 сентября 2008 года. Господин Масса умышленно игнорирует собственные ошибки и промахи своей команды «Феррари» во время гонки в Сингапуре и на других этапах сезона, которые также привели к его итоговому второму месту в чемпионате», — приводит заявление ФИА Racingnews365.

Протесты в Мадриде из-за строительства трассы Формулы-1: