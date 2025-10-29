Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

ФИА ответила на иск Фелипе Массы о многомиллионной компенсации за упущенный титул

ФИА ответила на иск Фелипе Массы о многомиллионной компенсации за упущенный титул
Аудио-версия:
Комментарии

Международная автомобильная федерация (ФИА) ответила на иск со стороны бывшего пилота Формулы-1 Фелипе Массы. Ранее стало известно, что в Лондоне (Великобритания) началось судебное разбирательство по делу Массы. Бывший гонщик оспаривает итоги чемпионата 2008 года. Ранее сообщалось, что бразилец требует признать его законным чемпионом того сезона и выплатить компенсацию около £ 64 млн (около $ 84,5 млн).

«Иск господина Массы столь же запутанный, сколь и чрезмерно амбициозный. Миллионер, гражданин и житель Бразилии подаёт иск в юрисдикции Англии и Уэльса, ссылаясь на нарушение правил ФИА — частной международной спортивной организации, базирующейся во Франции, — в связи с событиями Гран-при Сингапура, прошедшего более 17 лет назад, 28 сентября 2008 года. Господин Масса умышленно игнорирует собственные ошибки и промахи своей команды «Феррари» во время гонки в Сингапуре и на других этапах сезона, которые также привели к его итоговому второму месту в чемпионате», — приводит заявление ФИА Racingnews365.

Материалы по теме
Экклстоун — об иске Массы: мои юристы не понимают, как это может быть рассмотрено в суде

Протесты в Мадриде из-за строительства трассы Формулы-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android