Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Цунода всё ещё сохраняет шансы стать резервистом «Астон Мартин»

Цунода всё ещё сохраняет шансы стать резервистом «Астон Мартин»
Комментарии

Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода может остаться в Формуле-1 даже в случае потери места в австрийской команде. Об этом сообщает издание GPBlog.

Как информирует источник, Цунода всё ещё сохраняет шансы на то, чтобы получить место в «Рейсинг Буллз» — в австрийском концерне пока не сделали окончательный выбор между Юки и Лиамом Лоусоном.

При этом в случае, если выбор будет сделан не в пользу Цуноды, Юки может стать резервистом «Астон Мартин». Как сообщается, подписание американца Джека Кроуфорда на роль резервного пилота «Астон Мартин» не повлияет на шансы получить аналогичную должность Цунодой.

Напомним, Цунода перешёл в «Ред Булл» в ходе сезона-2025, заменив в составе команды Лоусона.

Материалы по теме
Юки Цунода ответил на вопрос о возможном возращении в «Рейсинг Буллз»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android