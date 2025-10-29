Цунода всё ещё сохраняет шансы стать резервистом «Астон Мартин»

Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода может остаться в Формуле-1 даже в случае потери места в австрийской команде. Об этом сообщает издание GPBlog.

Как информирует источник, Цунода всё ещё сохраняет шансы на то, чтобы получить место в «Рейсинг Буллз» — в австрийском концерне пока не сделали окончательный выбор между Юки и Лиамом Лоусоном.

При этом в случае, если выбор будет сделан не в пользу Цуноды, Юки может стать резервистом «Астон Мартин». Как сообщается, подписание американца Джека Кроуфорда на роль резервного пилота «Астон Мартин» не повлияет на шансы получить аналогичную должность Цунодой.

Напомним, Цунода перешёл в «Ред Булл» в ходе сезона-2025, заменив в составе команды Лоусона.