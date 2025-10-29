Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Чандхок предложил поменять конфигурацию первых поворотов трассы в Мексике

Чандхок предложил поменять конфигурацию первых поворотов трассы в Мексике
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, комментатор Sky Sports Карун Чандхок предложил перестроить конфигурацию первых поворотов трассы имени братьев Родригес в Мексике.

«Год за годом мы наблюдаем, как первая связка поворотов в Мексике вызывает проблемы. Если бы её сделали более похожей на первые повороты трассы в Бахрейне, то стало бы лучше. Простите меня за корявый рисунок, но вы поняли суть», – написал Чандхок на своей странице в соцсетях.

Фото: Страница Каруна Чандхока в соцсетях

Напомним, победу в Гран-при Мексики одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым к финишу пришёл гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Третьим финишировал четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Материалы по теме
Чандхок указал на отличие в поведении Расселла после нового контракта с «Мерседесом»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android