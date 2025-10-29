Чандхок предложил поменять конфигурацию первых поворотов трассы в Мексике

Бывший гонщик Формулы-1, комментатор Sky Sports Карун Чандхок предложил перестроить конфигурацию первых поворотов трассы имени братьев Родригес в Мексике.

«Год за годом мы наблюдаем, как первая связка поворотов в Мексике вызывает проблемы. Если бы её сделали более похожей на первые повороты трассы в Бахрейне, то стало бы лучше. Простите меня за корявый рисунок, но вы поняли суть», – написал Чандхок на своей странице в соцсетях.

Фото: Страница Каруна Чандхока в соцсетях

Напомним, победу в Гран-при Мексики одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым к финишу пришёл гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Третьим финишировал четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл».