Лора Виллар подаёт в суд на ФИА и требует остановить выборы президента организации

Кандидат на пост президента ФИА Лора Виллар подаёт в суд Парижа на организацию. Об этом сообщает PlanetF1.

Напомним, из-за особенностей процедуры выборы, намеченные на 12 декабря, будут безальтернативными. Единственным кандидатом остался действующий президент организации Мохаммед бен Сулайем. Никому из претендентов не удалось собрать команду, соответствующую правилам Федерации.

Вилларс требует остановить выборы. Слушания в парижском суде назначены на 10 ноября.

«Данная процедура нацелена на то, чтобы предстоящие выборы президента ФИА соответствовали статутам самой организации, а также базовым демократическим принципам. Это не враждебный или политический шаг. Это инициатива, которая направлена на сохранение прозрачности, этики и плюрализма в управлении мирового автоспорта. Я не действую против ФИА, я действую в целях защиты организации. Демократия — сила ФИА, а не угроза Федерации», – подчеркнула Виллар.