«Никакой теории заговора». Башмаков — о виртуальном сейфти-каре перед финишем ГП Мексики

Российский автоспортивный комментатор Владимир Башмаков высказался о появлении виртуальной машины безопасности (VSC) незадолго до финиша Гран-при Мексики.

«Многие сказали: «Ну как так? Машина же стояла в безопасном месте. Специально, чтобы Оскар не прорвался, не прошёл Бермана, специально, чтобы Ферстаппен не прошёл Леклера». Все специально, да. И вообще, Оскару, мы знаем, шасси сломали, в бак что-то налили нехорошее… Табличка «сарказм» должна здесь появиться.

На самом деле, если знать правила, процедуры, всё понятно. И нет никакой теории заговора.

Машина не полностью в кармане, машина дымится. В таких условиях маршалы не могут её толкать, но они выходят за ограждение, что опасно. И вообще, знаете, дымящаяся машина по всем нормативам может стать причиной появления красного флага, потому что это очень большая опасность, а здесь всего лишь виртуальный пейс-кар. Поэтому здесь нет никакой теории заговора, просто процедуры», — сказал Башмаков в своём блоге на YouTube.