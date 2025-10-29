Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Никакой теории заговора». Башмаков — о виртуальном сейфти-каре перед финишем ГП Мексики

«Никакой теории заговора». Башмаков — о виртуальном сейфти-каре перед финишем ГП Мексики
Аудио-версия:
Комментарии

Российский автоспортивный комментатор Владимир Башмаков высказался о появлении виртуальной машины безопасности (VSC) незадолго до финиша Гран-при Мексики.

«Многие сказали: «Ну как так? Машина же стояла в безопасном месте. Специально, чтобы Оскар не прорвался, не прошёл Бермана, специально, чтобы Ферстаппен не прошёл Леклера». Все специально, да. И вообще, Оскару, мы знаем, шасси сломали, в бак что-то налили нехорошее… Табличка «сарказм» должна здесь появиться.

На самом деле, если знать правила, процедуры, всё понятно. И нет никакой теории заговора.

Машина не полностью в кармане, машина дымится. В таких условиях маршалы не могут её толкать, но они выходят за ограждение, что опасно. И вообще, знаете, дымящаяся машина по всем нормативам может стать причиной появления красного флага, потому что это очень большая опасность, а здесь всего лишь виртуальный пейс-кар. Поэтому здесь нет никакой теории заговора, просто процедуры», — сказал Башмаков в своём блоге на YouTube.

Материалы по теме
Ферстаппен поразил, а Пиастри и Хэмилтон опять расстроили. Оценки за Гран-при Мексики
Ферстаппен поразил, а Пиастри и Хэмилтон опять расстроили. Оценки за Гран-при Мексики
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android