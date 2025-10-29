Расселл: для Ферстаппена переход в «Мерседес» стал бы проигрышной ситуацией

Пилот команды «Мерседес» Джордж Расселл считает, что гипотетический переход Макса Ферстаппена в немецкую команду стал бы для действующего чемпиона Формулы-1 проигрышной ситуацией.

«Макс — невероятный гонщик, никто не станет это отрицать. Именно поэтому я с радостью соревновался бы с ним. Мы все верим, что мы лучшие. Но это была бы более проигрышная ситуация для него. Это как в моём случае с Льюисом: если он побеждал меня — это было ожидаемо, если я побеждал его — выглядело крупным поражением. Сейчас то же самое с Кими Антонелли», — приводит слова Расселла Racingnews365.

Он добавил, что для успешного партнёрства в одной команде не обязательно быть друзьями, сославшись на примеры Айртона Сенны и Алена Проста, а также Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга.

Напомним, ранее руководитель «Мерседеса» Тото Вольф предпринимал активные попытки переманить Ферстаппена из «Ред Булл», однако нидерландец в итоге остался в своей команде.