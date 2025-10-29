Скидки
Экклстоун: у меня было четыре настоящих друга, троих уже нет с нами

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун высказался о том, кого он считает настоящими друзьями.

«Друзья? Это очень и очень хороший вопрос. Конечно, многие «друзья» приходят и уходят. Но у меня были настоящие друзья. Может быть, их было четверо. Да, четверо. Троих из них уже нет с нами.

Это были Йохен Риндт, Макс Мосли и Ники Лауда. Четвёртый? Это Флавио Бриаторе. Единственный, кто всё ещё жив. Другом может быть только тот, с кем ты прошёл огонь и воду, которому ты доверяешь на 100% и не боишься рисковать. У меня есть пример с Флавио. В 2010-м его яхту конфисковали из-за неуплаченного топливного налога. А я выкупил её на аукционе. А затем продал Флавио за ту же сумму – плюс $ 1. Вот что такое дружба», — приводит слова Экклстоуна Bild.

Bild опубликовал материал со встречи с Берни Экклстоуном в честь его 95-летия
