Палмер считает, что Леклер должен был получить штраф за борьбу с Хэмилтоном

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джолион Палмер высказался о борьбе между пилотами «Феррари» Шарлем Леклером и Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Мексики.

«Почему Леклер не получил штраф? Хороший вопрос, и ответа у меня нет. Льюис определённо на апексе был впереди Шарля. Леклер решил выехать – Льюис его не выдавливал. Самый безопасный выбор в такой ситуации — нажать на газ, выйти в лидеры, а затем решить, кого пропускать. Быть судьёй самому себе.

Шарль пропускает Норриса, но не Льюиса. Его должны были наказать. Это очевидный штраф. Леклер обогнал Льюиса Хэмилтона за пределами трассы и должен был получить штраф», — приводит слова Палмера официальный сайт Формулы-1.