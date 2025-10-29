Франко Колапинто продлит контракт с «Альпин» на 2026 год — AMuS

Аргентинский гонщик Франко Колапинто продолжит выступать в составе команды «Альпин» в 2026 году. Об этом сообщает издание Auto Motor und Sport.

Как информирует источник, исполнительный советник французской команды Флавио Бриаторе принял окончательное решение в пользу Колапинто. Официально о продлении контракта с аргентинцем будет объявлено во время Гран-при Бразилии.

При этом в команде остались довольны прогрессом Колапинто в последних гонках, что и повлияло на окончательное решение.

В настоящий момент Колапинто занимает 20-е место в общем зачёте пилотов. В активе аргентинского спортсмена ни одного очка. У его товарища по команде Пьера Гасли 20 баллов. Он занимает 18-ю позицию. Француз продлил контракт с «Альпин» до сезона-2028 включительно в сентябре 2025 года.