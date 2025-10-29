Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Франко Колапинто продлит контракт с «Альпин» на 2026 год — AMuS

Франко Колапинто продлит контракт с «Альпин» на 2026 год — AMuS
Аудио-версия:
Комментарии

Аргентинский гонщик Франко Колапинто продолжит выступать в составе команды «Альпин» в 2026 году. Об этом сообщает издание Auto Motor und Sport.

Как информирует источник, исполнительный советник французской команды Флавио Бриаторе принял окончательное решение в пользу Колапинто. Официально о продлении контракта с аргентинцем будет объявлено во время Гран-при Бразилии.

При этом в команде остались довольны прогрессом Колапинто в последних гонках, что и повлияло на окончательное решение.

В настоящий момент Колапинто занимает 20-е место в общем зачёте пилотов. В активе аргентинского спортсмена ни одного очка. У его товарища по команде Пьера Гасли 20 баллов. Он занимает 18-ю позицию. Француз продлил контракт с «Альпин» до сезона-2028 включительно в сентябре 2025 года.

Материалы по теме
«Долгий и одинокий день». Колапинто — о Гран-при Мексики
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android