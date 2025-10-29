Скидки
«Так не действуют потенциальные чемпионы». Дорнбос раскритиковал Пиастри

«Так не действуют потенциальные чемпионы». Дорнбос раскритиковал Пиастри
Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Роберт Дорнбос высказался о выступлении пилота «Макларена» Оскара Пиастри в гонке Гран-при Мексики.

«Мы видели всё в том числе и по временам на круге. Если Оскар проигрывает полсекунды в квалификации, то это очень болезненная ситуация. До летнего перерыва ему если и не хватало, то сотых долей секунды до поула, а он выжимал максимум из машины. Да, этот спорт может быть болезненным, когда осознаёшь, что не справляешься, ведь времена на круге очень показательны.

В Мексике он пошёл простым путём, понимая, что гонка сложится сама собой. Если самому не ошибаться, соперники отвалятся или получат штрафы. Но это не гоночный настрой, так не действуют чемпионы. Это не был пилотаж от потенциального обладателя титула. В отличие от того, что показал Норрис», — приводит слова Дорнбоса F1 Oversteer.

Ферстаппен поразил, а Пиастри и Хэмилтон опять расстроили. Оценки за Гран-при Мексики
Ферстаппен поразил, а Пиастри и Хэмилтон опять расстроили. Оценки за Гран-при Мексики
