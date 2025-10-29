Вильнёв: Хэмилтон получил заслуженный штраф на Гран-при Мексики

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв считает, что пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон по заслугам получил 10-секундный штраф на Гран-при Мексики.

«Заслуженный штраф. 10 секунд — звучит жёстко, и для этой гонки это было существенно. Но проблема в том, что вернуть позицию Максу было уже невозможно. Не срежь Льюис трассу, всё равно потерял бы одну-две позиции, ведь он и так выехал за её пределы.

Проблема в том, что, вернувшись на трассу, он оказался в ста метрах впереди и сохранил это преимущество. Это дало ему огромное превосходство не над одним пилотом, а над всем пелетоном. И это была главная проблема. Он даже не попытался немного сбросить скорость», — прокомментировал инцидент Вильнёв в подкасте Sky F1 Show.

Напомним, Хэмилтон получил штраф за срезку трассы в борьбе с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. После случившегося британский гонщик опустился с позиции претендента на подиум на восьмое место, в то время как его напарник Шарль Леклер финишировал вторым.