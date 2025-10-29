Скидки
Эксперт назвал перспективного кандидата на роль напарника Ферстаппена. Это не Хаджар

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Кристиан Даннер высказался о пилоте молодёжной программы «Ред Булл» Арвиде Линдбладе.

«Быть за рулём второй машины «Ред Булл» в качестве напарника Макса Ферстаппена очень сложно. До сих пор почти все, кто выступал рядом с ним, — за исключением, пожалуй, Даниэля Риккардо, — терпели неудачу.

Но у команды сейчас есть многообещающий молодой талант: Арвид Линдблад. Он уже показал очень сильное выступление в пятницу на тренировке в Мексике. Я могу себе представить, что он — самый перспективный кандидат на это место», — приводит слова Даннера Sport.de.

Напомним, ожидается, что Линдблад в следующем году станет пилотом «Рейсинг Буллз».

