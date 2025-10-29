Скидки
«Демонстрация силы». Глок — о победе Норриса на Гран-при Мексики

«Демонстрация силы». Глок — о победе Норриса на Гран-при Мексики
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Тимо Глок высказался о победе Ландо Норриса на Гран-при Мексики.

«Это была не победа, а демонстрация силы. Особенно впечатлил отрыв Ландо от своего напарника, Макса Ферстаппена. Ландо финишировал более чем на 40 секунд раньше австралийца. Это была абсолютная доминация и демонстрация невероятного контроля хода гонки. Однако обоим пилотам «Макларена» нужно быть осторожными. Макс Ферстаппен будет сражаться до самого конца и выложится по максимуму.

Главное преимущество Макса — психологическая стабильность. Очень любопытно, как будут развиваться события в борьбе за титул. При этом пилоты «Макларена» могут отбирать очки друг у друга, что сработает на руку Ферстаппену», — приводит слова Глока Speed Week.

