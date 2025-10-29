Брандл: когда в «Феррари» освободится место, Берман должен быть основным кандидатом

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт и комментатор Мартин Брандл высказался о выступлении Оливера Бермана из «Хааса» на Гран-при Мексики.

«Это было потрясающее выступление. Если этот молодой человек получает шанс проявить себя, он вцепляется в него. Так было, и когда он получил первый шанс с «Феррари», заменяя Сайнса. Он выдержал огромное давление, особенно в концовке гонки, когда его прессинговал Оскар Пиастри на «Макларене». При этом сам Олли атаковал Макса Ферстаппена, удерживал позицию, не выезжал за пределы трассы. Он был великолепен.

В тот момент, когда в «Феррари» освободится место, Берман должен быть основным кандидатом. Он великолепный пилот, при этом он быстро учится новым для себя вещам, а также он умеет пользоваться возможностями, которые у него появляются», — приводит слова Брандла SKy Sports.