Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Брандл: когда в «Феррари» освободится место, Берман должен быть основным кандидатом

Брандл: когда в «Феррари» освободится место, Берман должен быть основным кандидатом
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт и комментатор Мартин Брандл высказался о выступлении Оливера Бермана из «Хааса» на Гран-при Мексики.

«Это было потрясающее выступление. Если этот молодой человек получает шанс проявить себя, он вцепляется в него. Так было, и когда он получил первый шанс с «Феррари», заменяя Сайнса. Он выдержал огромное давление, особенно в концовке гонки, когда его прессинговал Оскар Пиастри на «Макларене». При этом сам Олли атаковал Макса Ферстаппена, удерживал позицию, не выезжал за пределы трассы. Он был великолепен.

В тот момент, когда в «Феррари» освободится место, Берман должен быть основным кандидатом. Он великолепный пилот, при этом он быстро учится новым для себя вещам, а также он умеет пользоваться возможностями, которые у него появляются», — приводит слова Брандла SKy Sports.

Материалы по теме
Ферстаппен поразил, а Пиастри и Хэмилтон опять расстроили. Оценки за Гран-при Мексики
Ферстаппен поразил, а Пиастри и Хэмилтон опять расстроили. Оценки за Гран-при Мексики
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android