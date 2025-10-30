Скидки
В Мексике выпустили заявление из-за маршалов, перебежавших перед Лоусоном в гонке

Мексиканская организация международного автоспорта выпустила заявление из-за инцидента с маршалами, которые перебежали трассу перед Лиамом Лоусоном («Рейсинг Буллз») на Гран-при Мексики Формулы-1.

В частности, мексиканский орган управления отметил, что причиной создания опасной ситуации стал сам новозеландский гонщик, который продолжил движение по траектории, несмотря на режим действия двойных жёлтых флагов в месте, где маршалы перебегали трассу.

Напомним, новозеландец отставал от основного пелотона в этот момент, из-за чего двигался по трассе отдельно от пелотона. Гонщик «Рейсинг Буллз» в итоге сошёл из-за последствий стартовой аварии, а победу в гонке в доминирующем стиле одержал представитель «Макларена» Ландо Норрис, вышедший в лидеры общего зачёта.

