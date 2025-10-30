Скидки
«Двойное преимущество». Хаджар объяснил, почему Пермейн и Мекис — хорошие руководители

«Двойное преимущество». Хаджар объяснил, почему Пермейн и Мекис — хорошие руководители
21-летний франко-алжирский гонщик Формулы-1 Исак Хаджар, представляющий команду «Рейсинг Буллз», высказался о руководителе коллектива Алане Пермейне и его коллеге из «Ред Булл» Лоране Мекисе.

«Я не почувствовал изменений [после ухода Мекиса в «Ред Булл»]. Алан [Пермейн] всегда был здесь, так что это точно не похоже на то, что к нам пришёл человек из другой команды. Оба получили повышение за то, что они делают. Больше всего мне нравится, что эти ребята руководят командой, при этом имея инженерное образование. С точки зрения гонщика это очень интересно и на них можно положиться. Это двойное преимущество — бизнесмен и инженер», — приводит слова Хаджара издание Racingnews365.

