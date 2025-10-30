Вассёр отреагировал на четвёртое место Бермана в Гран-при Мексики

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал выступление своего бывшего юниора, а ныне пилота «Хааса» Оливера Бермана на Гран-при Мексики. Напомним, британец стал четвёртым.

«В какой-то момент я думал, что он окажется на подиуме. Он отлично справился. Вспомните начало сезона, он хорошо выступал. Часто у него возникали небольшие проблемы, либо в квалификации, либо в гонке, но в этот уикенд он сделал всё правильно. Он не допустил ошибок, и это окупилось. Это плюс и для «Хааса», обе машины в очках. Поздравляю Аяо [Комацу] и Олли», — приводит слова Вассёра издание Autosport.

Материалы по теме Аяо Комацу отреагировал на четвёртое место Бермана в Гран-при Мексики

Фанаты подрались на Гран-при Мексики