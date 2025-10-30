Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Брандл: Хаджара не нужно переводить в «Ред Булл», ему нужен ещё один сезон

Брандл: Хаджара не нужно переводить в «Ред Булл», ему нужен ещё один сезон
Комментарии

Комментатор Sky Sports и бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл высказался о возможных перестановках в «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз».

«На мой взгляд, Лоусон показал определённый потенциал, как и Хаджар, очевидно. В идеале Хаджара не стоит переводить в главную команду. Как по мне, ему нужен ещё один сезон. Линдблад выглядит здорово, но разве ему не нужно накопить опыт? Это риски, хотя «Ред Булл» могут сказать: «Есть пример Макса Ферстаппена и Себастьяна Феттеля. Мы сажаем молодых парней в болид, и они справляются, если оказываются достаточно хороши». Подозреваю, что идут разговоры, стоит ли рисковать с Хаджаром в главной команде и Линдбладом — в «Рейсинг Буллз», – сказал Брандл в подкасте The F1 Show.

Материалы по теме
Брандл: Норрис возьмёт титул, если Пиастри не вернётся в форму, как в начале сезона
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android