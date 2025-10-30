Брандл: Хаджара не нужно переводить в «Ред Булл», ему нужен ещё один сезон

Комментатор Sky Sports и бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл высказался о возможных перестановках в «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз».

«На мой взгляд, Лоусон показал определённый потенциал, как и Хаджар, очевидно. В идеале Хаджара не стоит переводить в главную команду. Как по мне, ему нужен ещё один сезон. Линдблад выглядит здорово, но разве ему не нужно накопить опыт? Это риски, хотя «Ред Булл» могут сказать: «Есть пример Макса Ферстаппена и Себастьяна Феттеля. Мы сажаем молодых парней в болид, и они справляются, если оказываются достаточно хороши». Подозреваю, что идут разговоры, стоит ли рисковать с Хаджаром в главной команде и Линдбладом — в «Рейсинг Буллз», – сказал Брандл в подкасте The F1 Show.