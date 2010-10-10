Шумахер: я весьма доволен гонкой и машиной

Гонщик «Мерседеса» Михаэль Шумахер прокомментировал свой шестой результат на Гран-при Японии.

«Я весьма доволен сегодняшней гонкой и тем, что ощущения от машины были действительно хорошими. Мне представилась возможность отыграть места, на которую я надеялся, и шестое место было максимумом, которого мы могли достичь. Это была хорошая гонка, которая понравилась зрителям. Было весело бороться с Нико, поэтому досадно, что с ним такое произошло. Теперь мы направляемся в Южную Корею. И хотя я не знаю, чего ждать, но, если наша машина будет так же хороша, как здесь, я буду надеяться на ещё одну хорошую гонку», — приводит слова Шумахера пресс-релиз «Мерседеса».

Напомним, что «Чемпионат.ру» вёл онлайн-трансляцию гонки Гран-при Японии, ознакомиться с которой можно по данной ссылке: https://www.championat.com/auto/_f1/tournament/24/match/3084/.