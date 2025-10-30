Хаджар назвал, что будет играть решающую роль в Формуле-1 сезона-2026

21-летний франко-алжирский гонщик Формулы-1 Исак Хаджар, представляющий команду «Рейсинг Буллз», объяснил, что будет главным преимуществом пилотов в сезоне-2026, когда в силу вступит новый технический регламент.

«В следующем году развитие будет таким масштабным. Очень важно, чтобы моя обратная связь и всё, что я буду сообщать команде, подталкивало коллектив в одном верном направлении. Я осознаю, что этот сезон — это подготовка к следующему. Следующий год будет таким сезоном, когда ваш мозг будет играть решающую роль», — приводит слова Хаджара издание Racingnews365.

Хаджар дебютировал в Формуле-1 в 2025 году в составе «Рейсинг Буллз», перейдя в серию в статусе вице-чемпиона Формулы-2.