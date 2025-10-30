«В одно ухо влетало — в другое вылетало». Расселл — о слухах про Ферстаппена в «Мерседесе»

27-летний британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, представляющий команду «Мерседес», высказался о том, как справлялся со слухами по поводу возможного перехода в коллектив четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена на фоне своего непродлённого контракта с немцами.

«В психологическом плане меня окружает очень хорошая группа людей, которые помогают мне быть в нужном месте, когда я приезжаю на трассу. Этот внешний шум, честно говоря, бывает только в четверг, и для меня он словно залетало в одно ухо и вылетало через другое, позволяя мне просто двигаться вперёд», — приводит слова Расселла издание Racingnews365.