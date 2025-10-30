Чемпион Формулы Е: Ферстаппен величайший, он лучший независимо от машины

Чемпион Формулы Е швейцарец Сабстьен Буэми высказался о четырёхкратном чемпионе мира пилоте «Ред Булл» голландце Максе Ферстаппене.

«Я считаю, что он величайший. Он лучший. Независимо от машины, он лучший и он сильнейший. И я бы предпочёл, я бы действительно хотел, чтобы он выиграл титул, хотя в Формуле-1 имеет значение не только лучший гонщик, но и лучшая машина. Но даже с учётом этого он всё равно лучший, вне всякого сомнения», — приводит слова Буэми издание Racingnews365.

Ранее в интервью Ферстаппен рассказал о трудностях выступления на Гран-при Мексики.

