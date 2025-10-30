Скидки
Сейвуд назвал команду Ф-1, которую несколько недель подозревали в превышении бюджетов

Аудио-версия:
Известный журналист Джо Сейвуд после Гран-при Мексики Формулы-1 высказался по поводу проверки ФИА финансовых отчётов команд за сезон-2024.

«Ещё одна важная новость, полученная после Мексики, заключается в том, что слухи о возможном нарушении лимита расходов рассеялись. В течение нескольких недель в паддоке Формулы-1 ходили слухи о проблеме у «Мерседеса». В итоге ничего не произошло. Это интересно. Ни одна команда намеренно не нарушает лимит бюджетов Формулы-1. Для того чтобы нарушение существенно повлияло на скорость машины, потребовались бы большие деньги, а риск наказания означает, что этого делать не стоит.

Что ещё важнее, ущерб репутации, особенно для производителей силовых установок, является серьёзной проблемой. Все осторожны. Слухи, которые тихо обсуждались после Сингапура, основаны на том факте, что правила ограничения затрат всё ещё трактуются по-разному. Непонятно, почему это всё ещё происходит, и в этих вопросах нет прозрачности», — написал Сейвуд в своём блоге.

Лора Виллар подаёт в суд на ФИА и требует остановить выборы президента организации
