Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон объявил, когда проведёт последнюю гонку в карьере

Чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон объявил, когда проведёт последнюю гонку в карьере
Аудио-версия:
Комментарии

45-летний британский пилот, чемпион Формулы-1 в сезоне-2009 Дженсон Баттон заявил, что последний этап чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) в сезоне-2025 «8 часов Бахрейна» станет для него завершающим в карьере автогонщика.

«Это будет моя последняя гонка, мне всегда нравился Бахрейн, я думаю, что это весёлая трасса, и я собираюсь наслаждаться ею как можно больше, потому что это будет конец моей профессиональной гоночной карьеры. Мне действительно понравилось проводить время с JОТА в WEC, но моя жизнь стала слишком насыщенной, и это несправедливо по отношению к команде или ко мне самому — начинать 2026 год и думать, что у меня будет достаточно времени для этого.

Моим детям четыре и шесть лет, а меня нет дома целую неделю, и я так по многому скучаю, что это время уже не вернёшь», — сказал Баттон в эфире BВС.

Материалы по теме
Для Хэмилтона следующий сезон станет последним в Ф-1 — и вот почему
Для Хэмилтона следующий сезон станет последним в Ф-1 — и вот почему
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android