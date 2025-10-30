Чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон объявил, когда проведёт последнюю гонку в карьере

45-летний британский пилот, чемпион Формулы-1 в сезоне-2009 Дженсон Баттон заявил, что последний этап чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) в сезоне-2025 «8 часов Бахрейна» станет для него завершающим в карьере автогонщика.

«Это будет моя последняя гонка, мне всегда нравился Бахрейн, я думаю, что это весёлая трасса, и я собираюсь наслаждаться ею как можно больше, потому что это будет конец моей профессиональной гоночной карьеры. Мне действительно понравилось проводить время с JОТА в WEC, но моя жизнь стала слишком насыщенной, и это несправедливо по отношению к команде или ко мне самому — начинать 2026 год и думать, что у меня будет достаточно времени для этого.

Моим детям четыре и шесть лет, а меня нет дома целую неделю, и я так по многому скучаю, что это время уже не вернёшь», — сказал Баттон в эфире BВС.