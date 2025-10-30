Скидки
Штайнер — о выступлении Пиастри в Мексике: этого недостаточно, чтобы стать чемпионом мира

Бывший глава «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал выступление пилота «Макларена» Оскара Пиастри в гонке Гран-при Мексики. Напомним, австралиец стал пятым.

«Этого недостаточно, чтобы стать чемпионом мира. У него проблемы. Не знаю, что происходит, но один из выводов, который я могу сделать, заключается в том, что Оскар не получает достаточной поддержки от команды, чтобы выиграть чемпионат.

Вы немного теряетесь, у вас есть сомнения, поскольку вы не выступаете как раньше. Вы больше не выступаете с мыслью: «Я здесь, чтобы победить». В начале сезона на нём не было давления, поскольку он был неофициальным вторым номером в команде», — сказал Штайнер в подкасте The Red Flags.

Эксклюзив
Оруджев объяснил проблему Пиастри и предостерёг Оскара от неправильной реакции
