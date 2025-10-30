Скидки
Китайский бренд Geely хочет продвигать «Лотус» через спонсорство в Формуле-1 — Сейвуд

Китайский бренд Geely хочет продвигать «Лотус» через спонсорство в Формуле-1 — Сейвуд
Известный журналист Джо Сейвуд высказался о попытках китайского автопроизводителя Geely продвигать принадлежащий ему бренд «Лотус» через спонсорство в Формуле-1.

«В кругах Формулы-1 практически нет реальных слухов (разве этого не достаточно?), хотя мы заметили, что китайская компания Geely проявляет интерес к возвращению бренда «Лотус» в Формулу-1 через спонсорство. Сейчас Geely расширяет свою деятельность в Европе и планирует открыть 1000 дилерских центров по всей Европе в течение пяти лет. Компания сосредоточится на гибридных автомобилях.

Geely также планирует расширить производство автомобилей «Лотус» в Соединённых Штатах, планируя открыть производственный цех на существующем заводе «Вольво» в Риджвилле, недалеко от Чарльстона в Южной Каролине, хотя бы потому, что Дональд Трамп уничтожает иностранных производителей, пытаясь обеспечить рабочие места в США. Это окажет серьёзное влияние на такие компании, как «Макларен» и «Астон Мартин». Geely уже несколько месяцев присматривается к Формуле-1 с целью стать спонсором одной из команд, но пока никто не в состоянии договориться о сделке», — написал Сейвуд в своём блоге.

