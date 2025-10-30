Скидки
Джордж Расселл объяснил, как смог прогрессировать в сезоне-2025

Джордж Расселл объяснил, как смог прогрессировать в сезоне-2025
27-летний британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, представляющий команду «Мерседес», высказался о своих выступлениях в сезоне-2025.

«Ты просто ищешь самые маленькие возможности, чтобы поднять свой уровень [пилотажа] на новую ступень. Нет какой-то одной вещи, которая сыграла решающую роль. Это совокупность уверенности в собственных способностях, уверенности в машине под собой и уверенности в моей команде инженеров, которые напрямую влияют на моё выступление», — приводит слова Расселла Racingnews365.

После 20 этапов Джордж занимает четвёртое место в личном зачёте — 258 очков. «Мерседес» третий в Кубке конструкторов с 355 баллами.

