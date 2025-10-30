Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Штайнер сказал, какая команда Ф-1 должна занять второе место в Кубке конструкторов

Штайнер сказал, какая команда Ф-1 должна занять второе место в Кубке конструкторов
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший глава «Хааса» Гюнтер Штайнер назвал команду, которая, по его мнению, должна занять второе место в Кубке конструкторов в сезоне-2025.

«Я думаю, это будет «Феррари»… Знаете почему? Потому что у них лучшая пара пилотов. У «Мерседес» хороший состав, но есть новичок. Не нужно быть несправедливыми к Кими, но он, в конце концов, дебютант. У «Ред Булл» очки набирает один парень», — сказал Штайнер в подкасте The Red Flags.

Кубок конструкторов (после 20 этапов из 24):

1. «Макларен» — 713 очков.
2. «Феррари» — 356.
3. «Мерседес» — 355.
4. «Ред Булл» — 346.
5. «Уильямс» — 111.
6. «Рейсинг Буллз» — 72.
7. «Астон Мартин» — 69.
8. «Хаас» — 62.
9. «Кик-Заубер» — 60.
10. «Альпин» — 20.

Материалы по теме
Штайнер — о выступлении Пиастри в Мексике: этого недостаточно, чтобы стать чемпионом мира
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android