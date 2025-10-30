Штайнер сказал, какая команда Ф-1 должна занять второе место в Кубке конструкторов

Бывший глава «Хааса» Гюнтер Штайнер назвал команду, которая, по его мнению, должна занять второе место в Кубке конструкторов в сезоне-2025.

«Я думаю, это будет «Феррари»… Знаете почему? Потому что у них лучшая пара пилотов. У «Мерседес» хороший состав, но есть новичок. Не нужно быть несправедливыми к Кими, но он, в конце концов, дебютант. У «Ред Булл» очки набирает один парень», — сказал Штайнер в подкасте The Red Flags.

Кубок конструкторов (после 20 этапов из 24):

1. «Макларен» — 713 очков.

2. «Феррари» — 356.

3. «Мерседес» — 355.

4. «Ред Булл» — 346.

5. «Уильямс» — 111.

6. «Рейсинг Буллз» — 72.

7. «Астон Мартин» — 69.

8. «Хаас» — 62.

9. «Кик-Заубер» — 60.

10. «Альпин» — 20.