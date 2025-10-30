Сейвуд — об иске Сьюзи Вольф к ФИА: крепкий орешек. Муж не сможет повлиять на её действия

Известный журналист Джо Сейвуд высказался об иске управляющего директора Ф-1 Академии Сьюзи Вольф в адрес Международной автомобильной федерации (ФИА).

«Что сейчас будет интересно, так это посмотреть, продолжит ли Сьюзи Вольф, жена босса «Мерседеса» Тото Вольфа, работать над иском о клевете против определённых сотрудников ФИА. Сьюзи — крепкий орешек, и, вероятно, её муж не сможет повлиять на её действия...» — написал Сейвуд в своём блоге.

В своём заявлении о подаче иска Сьюзи Вольф указала на неправомерное поведение сотрудников ФИА в 2023-м, когда в организации заподозрили Сьюзи в неправомерной передаче секретной информации FOM супругу. В середине октября 2025-го она заявила, что её иск всё ещё существует.