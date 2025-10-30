Скидки
Экс-пилот Ф-1 — об иске Массы: он заслужил титул в том году. Но я не хочу прецедент

41-летний бразильский гонщик Формулы-Е, вице-чемпион WEC и экс-пилот Формулы-1 Лукас ди Грасси высказался об иске своего соотечественника Фелипе Массы за упущенный титул в сезоне-2008.

— Как в Бразилии отреагировали на иск Массы?
— Ну, не могу обобщать в отношении Бразилии. Понятия не имею, потому что я не проводил никаких исследований, не знаю. Мне нравится Фелипе, он мой очень хороший друг. В том сезоне Масса провёл потрясающий чемпионат. Заслужил ли он победу? Да. Но в этом виде спорта может произойти так много всего, что если начать анализировать все возможные сценарии, которые произошли за последние 40 лет, можно подойти по-разному с различными трактовками.

В этом спорте так много «если», что очень трудно что-либо оправдать. Я бы хотел, чтобы он стал чемпионом. Да, считаю, что морально он был чемпионом в том сезоне. Изменит ли что-то его победа в суде? Думаю, финансово для него — да. Но кроме того, я не хотел бы, чтобы открывался прецедент, позволяющий пересматривать каждое возможное чемпионство, которое было утеряно или оспаривалось иным образом, — приводит слова ди Грасси издание Racingnews365.

ФИА ответила на иск Фелипе Массы о многомиллионной компенсации за упущенный титул
