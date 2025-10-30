Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Бриаторе: последние четыре гонки Колапинто провёл на уровне Гасли

Советник «Альпин» Флавио Бриаторе оценил выступление пилота команды аргентинца Франко Колапинто в последних гонках.

«В последнее время он сильно прибавил. Последние четыре гонки он провёл на уровне Пьера Гасли», — приводит слова Бриаторе издание Auto Motor und Sport.

Напомним, после 20 этапов Колапинто располагается на 20-м месте. Его напарник француз Пьер Гасли – 18-й. Новым лидером личного зачёта стал пилот «Макларена» британец Ландо Норрис.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Ландо Норрис («Макларен») — 357 очков.

2. Оскар Пиастри («Макларен») — 356.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 321.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 258.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 210.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 146.

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 97.

8. Алекс Албон («Уильямс») — 73.

9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 41.

10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 39.