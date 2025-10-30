Бриаторе: последние четыре гонки Колапинто провёл на уровне Гасли

Советник «Альпин» Флавио Бриаторе оценил выступление пилота команды аргентинца Франко Колапинто в последних гонках.
«В последнее время он сильно прибавил. Последние четыре гонки он провёл на уровне Пьера Гасли», — приводит слова Бриаторе издание Auto Motor und Sport.
Напомним, после 20 этапов Колапинто располагается на 20-м месте. Его напарник француз Пьер Гасли – 18-й. Новым лидером личного зачёта стал пилот «Макларена» британец Ландо Норрис.
Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Ландо Норрис («Макларен») — 357 очков.
2. Оскар Пиастри («Макларен») — 356.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 321.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 258.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 210.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 146.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 97.
8. Алекс Албон («Уильямс») — 73.
9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 41.
10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 39.