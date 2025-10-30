Ди Грасси: «Крашгейт» повредил моей карьере — я должен был заменить Пике в «Рено»

41-летний бразильский гонщик Формулы-Е, вице-чемпион WEC и экс-пилот Формулы-1 Лукас ди Грасси высказался о знаменитой аварии Нельсона Пике-младшего («Рено») на Гран-при Сингапура — 2008, которая получила название «Крашгейт».

«Крашгейт» повредил и моей карьере. Потому что я был запасным пилотом «Рено». Собирался занять место Нельсона, так как его к тому времени практически уволили, и я был следующим в очереди на это гоночное место. А после Сингапура всё неожиданно застопорилось, они продлили контракт с ним. Так что это также повлияло на мою карьеру. Я могу вернуться и подать в суд на «Рено»! Этого никогда не произойдёт. К тому же моя карьера повернулась бы по-другому.

Это очень тяжело, конечно, на моём пути всё пошло бы по-другому, потому что тогда, вероятно, я провёл бы ещё несколько гонок с лучшей командой, а не с «Вёрджин» в Формуле-1. Тогда я бы, наверное, заработал очки в Формуле-1. В то время это изменило бы мою жизнь в финансовом плане.

Понимал ли я, что он намеренно разбился? У меня были подозрения, однако они так и не подтвердились. Узнал всю историю только тогда, когда она была полностью пересмотрена и озвучена для всех», — приводит слова ди Грасси издание Racingnews365.