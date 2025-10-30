Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стали известны дата и место презентации болида «Ред Булл» на 2026 год — GPBlog

Стали известны дата и место презентации болида «Ред Булл» на 2026 год — GPBlog
Аудио-версия:
Комментарии

Команда Формулы-1 «Ред Булл» представит болид на сезон-2026 15 января 2026 года. Об это сообщает издание GPBlog.

Как информирует источник, презентация нового болида пройдёт в Детройте (США), где расположена штаб-квартира нового моториста команды — компании «Форд».

Пока неизвестно, будет ли представлен RB22 или будет объявлена ​​только его ливрея. «Ред Булл» часто представлял болиды Формулы-1 в самый последний момент, показывая прошлогоднюю машину во время презентации.

Напомним, первые тесты в 2026 году пройдут в Барселоне с 26 по 30 января. Эти тесты пройдут в закрытом формате. Всего перед стартом нового сезона команды проведут три трёхдневные тестовые сессии — вторые тесты состоятся в Бахрейне с 11 по 13 февраля. Третьи, заключительные, пройдут там же с 18 по 20 февраля.

Материалы по теме
Кто худший гонщик Гран-при Мексики Формулы-1?
Рейтинг
Кто худший гонщик Гран-при Мексики Формулы-1?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android