Ральф Шумахер назвал команду, в которую могут перейти Леклер и Пиастри

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер считает, что пилот «Феррари» Шарль Леклер и гонщик «Макларена» Оскар Пиастри могут оказаться в «Астон Мартин» в 2027 году.

«На самом деле я не могу себе представить уход Пиастри в конце сеона-2025 из «Макларена», потому что он только в начале года продлил контракт. У него как минимум двухлетнее соглашение с возможностью продления. Так что можно наверняка сказать, что он останется в «Макларене» в следующем году. И речь идёт о поиске места на сезоне после следующего.

Могу представить, что что-то зеленое – интересный вариант. Даже для Леклера, который уже намекает, что хочет сменить команду, если «Феррари» не прибавит в результатах. «Астон Мартин» стоит искать двух пилотов. Одна причина – Алонсо уходит. Стролла же я обсуждать не хочу. Результаты говорят сами за себя. Так что у команды есть потенциал и свободные места. А благодаря Эдриану Ньюи это действительно отличный вариант», — приводит слова Ральфа Шумахера Sky Germany.