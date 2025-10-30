Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ральф Шумахер назвал команду, в которую могут перейти Леклер и Пиастри

Ральф Шумахер назвал команду, в которую могут перейти Леклер и Пиастри
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер считает, что пилот «Феррари» Шарль Леклер и гонщик «Макларена» Оскар Пиастри могут оказаться в «Астон Мартин» в 2027 году.

«На самом деле я не могу себе представить уход Пиастри в конце сеона-2025 из «Макларена», потому что он только в начале года продлил контракт. У него как минимум двухлетнее соглашение с возможностью продления. Так что можно наверняка сказать, что он останется в «Макларене» в следующем году. И речь идёт о поиске места на сезоне после следующего.

Могу представить, что что-то зеленое – интересный вариант. Даже для Леклера, который уже намекает, что хочет сменить команду, если «Феррари» не прибавит в результатах. «Астон Мартин» стоит искать двух пилотов. Одна причина – Алонсо уходит. Стролла же я обсуждать не хочу. Результаты говорят сами за себя. Так что у команды есть потенциал и свободные места. А благодаря Эдриану Ньюи это действительно отличный вариант», — приводит слова Ральфа Шумахера Sky Germany.

Материалы по теме
Жёлтые флаги спасли Леклера, а Берман чуть не взял подиум! Каким был Гран-при Мексики
Live
Жёлтые флаги спасли Леклера, а Берман чуть не взял подиум! Каким был Гран-при Мексики
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android