Альберс: Норрис и Пиастри не входят в тройку сильнейших гонщиков Формулы-1

Экс-пилот Формулы-1 Кристиан Альберс заявил, что пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри не относятся к абсолютной элите чемпионата.

«На мой взгляд, сейчас выделяются три гонщика: Ферстаппен, Расселл и Леклер. Это не значит, что Оскар Пиастри и Ландо Норрис — плохие гонщики. Но не считаю, что они относятся к абсолютной элите.

На многих уикендах прослеживается чёткая закономерность. Он [Норрис] часто хорошо начинает, но затем регулярно сдаёт позиции. Это особенно видно в квалификациях. Когда Ферстаппен показывает хороший круг в Q3, Норрис нервничает и допускает ошибки.

Все говорят, что он [Пиастри] крутой парень. Но в основном это касается его манер. В Баку у него было две аварии плюс фальстарт, а в Сингапуре он тоже не показал ничего особенного», — приводит слова голландского гонщика De Telegraaf.

Напомним, после Гран-при Мексики Норрис возглавил таблицу чемпионата, опережая Пиастри на одно очко. Макс Ферстаппен занимает третью позицию, отставая от британца на 36 очков.