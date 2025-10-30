Эксперт назвал ошибку «Макларена», которая могла стоит Пиастри подиума в Мексике

Авторитетный журналист Формулы-1 Питер Уиндзор высказался об ошибках «Макларена» на Гран-при Мексики, которые стоили Оскару Пиастри возможного финиша на подиуме.

«Шокирован тем, что в «Макларене» не поставили на машину Пиастри средние шины на стартовом отрезке. Как такое может быть? Было понятно, что при старте из конца первой десятки Оскар рискует застрять в «паровозике DRS».

На более мягких шинах во второй половине гонки Пиастри было бы проще обгонять соперников. С двумя подряд отрезками на «софте», вероятно, Оскар бы мог даже обогнать Ферстаппена и финишировать на подиуме», – сказал Уиндзор в выпуске своего блога на YouTube-канале.