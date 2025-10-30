Вильнёв рассказал о качествах, которые отличают Бермана от некоторых топ-пилотов

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался о пилоте «Хааса» Оливере Бермане.

«Всегда приятно видеть, как пилот после неудачного отрезка возвращается, становясь только сильнее, анализирует свои слабые места, изучает данные и работает с коллективом. Когда видишь прогресс пилота, понимаешь, что его перспективы выглядят многообещающе. Берман впечатляюще провёл уикенд в Мексике. Он был быстрым и не подвергся прессингу.

Он очень агрессивный пилот, но при этом держит ситуацию под контролем. Оливер потрясающе читает гонку, отлично рассчитывает расстояния и ситуацию на трассе. Не всем гонщикам это дано. Такие умения есть даже не у всех топ-пилотов. Иногда смотришь на манёвры некоторых пилотов и думаешь: «А чем он думал? Что он вообще делал? Или почему он не понимал, что вокруг него на трассе вообще-то находятся и другие машины?» У Олли есть это понимание. Это говорит о его огромных перспективах в будущем. Берман гораздо лучше проявляет себя под давлением», — приводит слова Вильнёва Motorsport.