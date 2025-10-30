Гуаньюй Чжоу выразил надежду на возвращение в Формулу-1

Китайский гонщик Гуаньюй Чжоу, выполняющий функции тест-пилота команды Формулы-1 «Феррари», высказался о перспективах своего возвращения в Формулу-1 в качестве боевого гонщика.

«Важно оставаться в паддоке, чтобы больше людей понимало, что ты за пилот. Нужно, чтобы все в паддоке это понимали, а не одна команда, в которой ты отработал три года. Вот почему я тут. По-прежнему понимаю, что возможности есть. Этот и следующий сезоны будут играть важную роль, особенно следующий, когда произойдёт смена регламента. Будущее многих гонщиков окажется под вопросом, появятся возможности.

Сейчас доволен своей ситуацией. Конечно, я был бы рад вернуться в пелотон в следующем году. Но если нет, просто подожду ещё сезон, а там всё будет понятно», – приводит слова Чжоу PlanetF1.