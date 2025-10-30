Скидки
Лоуренс Стролл: не сдамся, пока «Астон Мартин» не выиграет титул

Лоуренс Стролл: не сдамся, пока «Астон Мартин» не выиграет титул
Владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл высказался о своих планах на ближайшие сезоны.

«Формула-1 мотивирует меня больше, чем любой другой бизнес. Гонки воодушевляют меня, но и разочаровывают гораздо больше. В этом деле мне пришлось пережить много событий перед взлётом. Важно сохранять терпение, пусть у меня и проблемы с этим. Но требуется время. Фраза «Рим не сразу строился» очень подходит команде Формулы-1.

Когда я купил команду шесть лет назад, сказал, что впереди 10-летний путь к чемпионству. Теперь мы видим предпосылки. Ни у одной команды нет другой такой базы, такой аэротрубы, такого симулятора. Я не сдамся, пока мы не добьёмся своего. Наша миссия — чемпионский титул», — приводит слова Стролла-старшего пресс-служба команды.

