Ньюи: в «Ред Булл» было сложно преодолеть культуру обвинений

Технический директор «Астон Мартин» Эдриан Ньюи рассказал о культурных проблемах, с которыми он столкнулся в «Ред Булл». В подкасте James Allen on F1 он отметил, что аналогичные вызовы стояли перед командой, когда он присоединился к ней в 2006 году.

«Люди начали терять веру в то, что они вообще могут выиграть гонку. Но как только вы начинаете в это верить, всё идёт наперекосяк, потому что появляется неуверенность в себе. Если не быть осторожным, возникает культура обвинений. Это было довольно сложно преодолеть в «Ред Булл». Не буду говорить слишком много, но сейчас там ощущается некоторое дежавю», — пояснил Ньюи.

Напомним, Ньюи покинул «Ред Булл» в мае 2024 года после 18 лет работы в команде. Сейчас он участвует в проекте «Астон Мартин», команда надеется использовать смену регламента в 2026 году для борьбы за чемпионство.