Вильнёв: не знаю, как в «Ред Булл» могут говорить, что Цунода хорошо провёл уикенд

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался о высокой оценке командой «Ред Булл» выступления Юки Цуноды на Гран-при Мексики.

«Не знаю, как они могут заявлять, что Цунода хорошо провёл гоночный уикенд в Мексике. Да, возможно, там он выступил лучше, чем в других гонках, но разве это был хороший уикенд… Цунода всё ещё сильно уступает своему напарнику. Он не показывает соответствующего темпа, не приносит команде много очков, не помогает Максу в борьбе за победу в чемпионате.

При этом Цунода уже опытный пилот. Мы видели его лучшую форму и максимум возможностей, а сейчас он на спаде. Судя по всему, руководство «Ред Булл» пытается его защищать. Это понятно. Но нельзя называть такие выступления хорошими. Да, это был не самый плохой уикенд Юки, однако он не был хорошим», — приводит слова Вильнёва Motorsport.

Цунода всё ещё сохраняет шансы стать резервистом «Астон Мартин»
