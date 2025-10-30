Скидки
Грожан поздравил Бермана с четвёртым местом на Гран-при Мексики

Грожан поздравил Бермана с четвёртым местом на Гран-при Мексики
Бывший гонщик Формулы-1 Ромен Грожан высказался о четвёртой позиции Оливера Бермана на Гран-при Мексики.

«Было невероятно увидеть Оливера Бермана на четвёртой позиции. Это стало повторением лучшего результата в истории команды. Аяо Комацу блестяще справляется со своей работой, я этому очень рад», — приводит слова Грожана Motorsport.

Четвёртое место Бермана стало повторением лучшего результата в истории американской команды. Ранее четвёртым за рулём «Хааса» финишировал именно Грожан — на Гран-при Австрии 2018 года.

Напомним, победу в Гран-при Мексики одержал британский пилот «Макларена» Ландо Норрис.

