Ньюи — о шансах команд в 2025 году: лидеры сохранят позиции, но возможны сюрпризы

Технический директор «Астон Мартин» Эдриан Ньюи поделился ожиданиями от будущего сезона Формулы-1. Легендарный инженер считает, что текущие лидеры сохранят преимущество, однако изменения регламента могут внести коррективы.

«Шансы на то, что лидирующие команды этого года останутся на вершине и в следующем году, высоки. Однако иногда происходят небольшие потрясения. Так случилось во время последних крупных изменений регламента в 2009 году, когда «Феррари» и «Макларен» столкнулись с трудностями, а «Браун» и «Ред Булл» вышли вперёд», — сказал Ньюи в подкасте James Allen on F1.

При этом британский конструктор признался, что не может оценить прогресс «Астон Мартин» перед грядущими изменениями 2026 года.