Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ньюи — о шансах команд в 2025 году: лидеры сохранят позиции, но возможны сюрпризы

Ньюи — о шансах команд в 2025 году: лидеры сохранят позиции, но возможны сюрпризы
Комментарии

Технический директор «Астон Мартин» Эдриан Ньюи поделился ожиданиями от будущего сезона Формулы-1. Легендарный инженер считает, что текущие лидеры сохранят преимущество, однако изменения регламента могут внести коррективы.

«Шансы на то, что лидирующие команды этого года останутся на вершине и в следующем году, высоки. Однако иногда происходят небольшие потрясения. Так случилось во время последних крупных изменений регламента в 2009 году, когда «Феррари» и «Макларен» столкнулись с трудностями, а «Браун» и «Ред Булл» вышли вперёд», — сказал Ньюи в подкасте James Allen on F1.

При этом британский конструктор признался, что не может оценить прогресс «Астон Мартин» перед грядущими изменениями 2026 года.

Материалы по теме
Лоуренс Стролл: не сдамся, пока «Астон Мартин» не выиграет титул
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android