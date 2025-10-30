Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Зафнауэр оценил перспективы Норриса, Пиастри и Ферстаппена в борьбе за титул

Зафнауэр оценил перспективы Норриса, Пиастри и Ферстаппена в борьбе за титул
Комментарии

Бывший руководитель команд Формулы-1 Отмар Зафнауэр высказался о борьбе за титул в нынешнем сезоне.

«Всё ещё сильно может измениться. Я бы сказал, что чемпионом станет тот, кто совершит меньше ошибок. Сейчас даже один сход может сильно всё изменить, будь то поломка двигателя или авария. Что до уровня конкурентоспособности, то Норрис и Пиастри примерно равны – их и в чемпионате разделяет всего одно очко, хотя мы уже в конце сезона.

О шансах Ферстаппена на титул многое скажет этап в Бразилии. Макс там очень хорош. Могу представить себе его победу в Бразилии. Если так будет, то его отставание станет меньше. Как бы то ни было, четыре последних Гран-при должны получиться крайне интересными», — приводит слова Зафнауэра RacingNews365.

Материалы по теме
Альберс: Норрис и Пиастри не входят в тройку сильнейших гонщиков Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android