Зафнауэр оценил перспективы Норриса, Пиастри и Ферстаппена в борьбе за титул

Бывший руководитель команд Формулы-1 Отмар Зафнауэр высказался о борьбе за титул в нынешнем сезоне.

«Всё ещё сильно может измениться. Я бы сказал, что чемпионом станет тот, кто совершит меньше ошибок. Сейчас даже один сход может сильно всё изменить, будь то поломка двигателя или авария. Что до уровня конкурентоспособности, то Норрис и Пиастри примерно равны – их и в чемпионате разделяет всего одно очко, хотя мы уже в конце сезона.

О шансах Ферстаппена на титул многое скажет этап в Бразилии. Макс там очень хорош. Могу представить себе его победу в Бразилии. Если так будет, то его отставание станет меньше. Как бы то ни было, четыре последних Гран-при должны получиться крайне интересными», — приводит слова Зафнауэра RacingNews365.