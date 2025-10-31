Штайнер — о Пиастри: из-за всех этих правил «папайи» потерял уверенность в себе

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер высказался о пилоте «Макларена» Оскаре Пиастри.

«Ландо работает в «Макларене» намного дольше. Он старше, у него гораздо больше опыта. Оскар появляется, начинает выигрывает гонки, ставит себя в нужное положение. Для него всё идёт как надо. А потом из-за всех этих правил «папайи», а я не помню их всех, когда они пропускают Пиастри, Норриса, тебя, меня, Макса и всё такое прочее…

В конце концов, я думаю, он немного потерял уверенность в себе, и поэтому в квалификации он сам по себе, это просто сложно. В Мексике у него был плохой круг. Если ты стартуешь в Мексике оттуда, откуда начинал он, у тебя не будет ни единого шанса на победу», — сказал Штайнер на YouTube-канале The Red Flags Podcast.