Двое детей погибли на Ралли Сен-Жозеф во Франции — Le Parisien

В воскресенье, 26 октября, на Ралли Сен-Жозеф под эгидой eWRC случилась трагедия, в ходе которой погибли двое детей, а их отец получил различные травмы, сообщили в издании Le Parisien.

22-летний гонщик не справился с управлением и вылетел за пределы трассы в толпу зрителей. В ходе происшествия погибли девятилетняя девочка и её 12-летний брат. После происшествия гонка была остановлена и отменена.

«Анализы [пилота и штурмана] на содержание алкоголя и наркотиков оказались отрицательными», — сказал прокурор.

По словам местной префектуры, зрители находились в запрещённом для зрителей месте, но, по данным полиции, не было никаких предупреждений и запретов от организаторов на размещение в этой части трассы.

«Проводится расследование для установления обстоятельств этого происшествия. Но мои мысли прежде всего обращены к семьям жертв, их близким и всем тем, кто глубоко потрясён этой трагедией. Я выражаю им от своего имени и от муниципального совета всю свою поддержку и сочувствие в этом ужасном испытании», — сказал мэр Сен-Жозефа Патрик Лебретон.