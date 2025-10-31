Эксперт объяснил, почему обновление «Ред Булл» в Мексике нельзя считать ошибочным

Технический эксперт Паоло Филизетти высказался о проведённой командой Формулы-1 «Ред Булл» модификации днища для Гран-при Мексики.

«Существенная проблема Макса [Ферстаппена] в Мексике, о чём он говорил постоянно сам, — крайне низкий уровень сцепления с дорогой. Это, по сути, помешало нидерландцу, а также нескольким другим пилотам, раскрыть возможности автомобиля как при торможении, так и при ускорении.

В Мехико команда из Милтон-Кинса внесла изменения в конструкцию днища, обновив его боковины, чтобы улучшить качество воздушного потока, проходящего вдоль нижней части боковых понтонов. По этой причине в команде провели обширный тест на обтекаемость, чтобы проверить работу вихрей и их направленность. От его результатов и была проведена модификация частей днища, которые направляли бы выходящий турбулентный поток наружу, обеспечивая максимальную эффективность днища.

Условия в Мехико — характеризующиеся, как мы часто подчёркивали, разрежённой атмосферой, которая снижает прижимную силу не только с антикрыльев, но особенно с днища — безусловно ограничили эффективность RB21. Учитывая, что это днище принесло свою пользу в Монце и на других трассах, то его эволюция в Мексике не дала нужный эффект из-за специфичных условий на этапе. Таким образом, в этом обновлении не было ничего принципиально неправильного, за исключением того факта, что RB21 не является автомобилем, наиболее способным генерировать прижимную силу за счёт самого кузова», — написал Филизетти в колонке на Racingnews365.