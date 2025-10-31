«Был очень зол». Джордж Расселл — об отсутствии штрафов за срезки на ГП Мексики Ф-1

27-летний британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за «Мерседес», в очередной раз высказался о срезках в первых поворотах на старте Гран-при Мексики.

«Три человека в первом затормозили слишком поздно — они допустили ошибку. Но, оказывается, они могут просто срезать поворот и продолжить движение, ведь не были наказаны за это. С самого начала я был очень зол из-за этого. Затем Макс и Льюис заборолись, а Льюис получил штраф, и это было справедливо, но Макс выехал за пределы трассы и вернулся на неё. Для меня это было неподходящее место и неподходящее время, и я потерял три позиции. Но опять же это тоже следовало проанализировать», — приводит слова Расселла издание Racingnews365.