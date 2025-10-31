Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Был очень зол». Джордж Расселл — об отсутствии штрафов за срезки на ГП Мексики Ф-1

«Был очень зол». Джордж Расселл — об отсутствии штрафов за срезки на ГП Мексики Ф-1
Комментарии

27-летний британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за «Мерседес», в очередной раз высказался о срезках в первых поворотах на старте Гран-при Мексики.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:58.574
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+30.324
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+31.049

«Три человека в первом затормозили слишком поздно — они допустили ошибку. Но, оказывается, они могут просто срезать поворот и продолжить движение, ведь не были наказаны за это. С самого начала я был очень зол из-за этого. Затем Макс и Льюис заборолись, а Льюис получил штраф, и это было справедливо, но Макс выехал за пределы трассы и вернулся на неё. Для меня это было неподходящее место и неподходящее время, и я потерял три позиции. Но опять же это тоже следовало проанализировать», — приводит слова Расселла издание Racingnews365.

Материалы по теме
Так почему же не наказали Ферстаппена? Большой разбор решений судей на Гран-при Мексики
Так почему же не наказали Ферстаппена? Большой разбор решений судей на Гран-при Мексики
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android