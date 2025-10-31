«Был импульсивен». Ральф Шумахер — о борьбе Хэмилтона с Ферстаппеном на ГП Мексики

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о 10-секундном штрафе Льюиса Хэмилтона («Феррари»), который он получил в борьбе с Максом Ферстаппеном на Гран-при Мексики.

«Я также подумал, что Хэмилтон провёл хороший уикенд, но в борьбе с Ферстаппеном он допустил несколько ошибок, был немного импульсивен. Но действительно ли разумно заставлять гонщика оставаться на этом узком участке асфальта за пределами трассы? В конце концов, там очень скользко. Льюис, конечно, не делал этого специально, когда изо всех сил пытался вернуться на трассу.