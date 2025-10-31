«Был импульсивен». Ральф Шумахер — о борьбе Хэмилтона с Ферстаппеном на ГП Мексики

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о 10-секундном штрафе Льюиса Хэмилтона («Феррари»), который он получил в борьбе с Максом Ферстаппеном на Гран-при Мексики.
«Я также подумал, что Хэмилтон провёл хороший уикенд, но в борьбе с Ферстаппеном он допустил несколько ошибок, был немного импульсивен. Но действительно ли разумно заставлять гонщика оставаться на этом узком участке асфальта за пределами трассы? В конце концов, там очень скользко. Льюис, конечно, не делал этого специально, когда изо всех сил пытался вернуться на трассу.
Возможно, им стоит подумать о том, чтобы заасфальтировать участок между четвёртым и пятым поворотом до стены из шин и убрать небольшую полосу травы. Она и так очень тонкая и уходит влево от трассы. Так что это выглядело немного неудачно, и его штраф был довольно суровым», — приводит слова Шумахера издание Racingnews365.
- 31 октября 2025
-
11:52
-
11:41
-
10:54
-
10:33
-
09:48
-
09:30
- 30 октября 2025
-
23:34
-
22:00
-
21:56
-
20:46
-
20:39
-
20:34
-
19:49
-
19:44
-
18:49
-
18:45
-
18:35
-
17:36
-
17:15
-
16:59
-
16:31
-
16:24
-
15:29
-
15:02
-
14:25
-
13:56
-
13:05
-
12:59
-
12:22
-
12:11
-
11:02
-
10:18
-
10:15
-
09:45
-
09:45