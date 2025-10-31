Скидки
«Был импульсивен». Ральф Шумахер — о борьбе Хэмилтона с Ферстаппеном на ГП Мексики

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о 10-секундном штрафе Льюиса Хэмилтона («Феррари»), который он получил в борьбе с Максом Ферстаппеном на Гран-при Мексики.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:37:58.574
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+30.324
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+31.049

«Я также подумал, что Хэмилтон провёл хороший уикенд, но в борьбе с Ферстаппеном он допустил несколько ошибок, был немного импульсивен. Но действительно ли разумно заставлять гонщика оставаться на этом узком участке асфальта за пределами трассы? В конце концов, там очень скользко. Льюис, конечно, не делал этого специально, когда изо всех сил пытался вернуться на трассу.

Возможно, им стоит подумать о том, чтобы заасфальтировать участок между четвёртым и пятым поворотом до стены из шин и убрать небольшую полосу травы. Она и так очень тонкая и уходит влево от трассы. Так что это выглядело немного неудачно, и его штраф был довольно суровым», — приводит слова Шумахера издание Racingnews365.

