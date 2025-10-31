Скидки
«Гонки на газонокосилках». Джордж Расселл — о срезках в 1-м повороте ГП Мексики Ф-1

Комментарии

27-летний британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за «Мерседес», предложил решение проблемы срезок в первом повороте Гран-при Мексики на автодроме имени братьев Родригес.

«Всё зависит от строения трассы, в Мексике есть возможность проехать за её пределами. Если бы там был гравий, то там никто бы не оказался и не срезал. Мы видим это почти каждый год, когда выступаем в Мексике. В прошлом сезоне это был Карлос, за год до этого — Шарль, или Льюис 10 лет назад. Это как гонка на газонокосилках. Что-то здесь нужно менять. Так не должно быть», — приводит слова Расселла издание Sky Sports.

